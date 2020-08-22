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    Поставили до стіни на коліна і били кийками: шокуюче відео із СІЗО Мінська

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    Жорстке поводження силовиків у внутрішньому дворі СІЗО на Окрестіна в Мінську - Поставили до стіни на коліна і били кийками: шокуюче відео із СІЗО Мінська
    Жорстке поводження силовиків у внутрішньому дворі СІЗО на Окрестіна в Мінську
    Скріншот з відео

    Те, що сталося за тюремними стінами, раніше не було записано на відео

    Понад 7000 людей були затримані під час мирних акцій протесту в Білорусі після виборів. Усі вони були ув’язнені, в тому в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську.

    Білоруська служба «Радіо Свобода» вперше опублікувала відео жорсткого поводження силовиків у внутрішньому дворі СІЗО на Окрестіна.

    «Те, що сталося за тюремними стінами, раніше не було записано на відео», – зазначає видання.

    Як видно на відео, затриманих поставили на коліна до стіни та били кийками.

    Раніше повідомлялося, що з мінського ізолятора на Окрестіна почали випускати деяких затриманих. За даними видання, багато хто сильно побитий і насилу ходить.

    Згодом білоруска, яку випустили з ізолятора після затримання на протестах, розповіла про побиття та погрози зґвалтування з боку силовиків.

    Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

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