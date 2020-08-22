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    У світі

    Лукашенко доручив закрити всі страйкуючі підприємства в країні

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    <span>&laquo;Люди охолонуть, після чого розберемося потім, кого запросити на це підприємство&raquo; &ndash; Лукашенко</span> - Лукашенко доручив закрити всі страйкуючі підприємства в країні
    «Люди охолонуть, після чого розберемося потім, кого запросити на це підприємство» – Лукашенко
    Фото TUT.BY

    Президент Білорусі вважає, якщо підприємства зупинити, то люди охолонуть

    Сьогодні, 22 серпня, на провладному мітингу у Гродно президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити з 24 серпня підприємства, які беруть участь у страйку. Трансляцію мітингу вів телеканал Ruptly.

    «Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте, не треба. Якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство», – сказав Лукашенко.

    Нагадаємо, що після президентських виборів багатотисячні мітинги в Білорусі проходять по всій країні вже другий тиждень. Влада республіки зробила спробу жорстко придушити акції протесту, що тільки посилило хвилю протесту. По всій країні страйкують найбільші підприємства, жителі міст об’єднуються в живі ланцюги на знак протесту.

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

    Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

    Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

    Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі. 

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом. 

    19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року. 

    Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

    22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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