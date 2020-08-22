Лукашенко доручив закрити всі страйкуючі підприємства в країні
Президент Білорусі вважає, якщо підприємства зупинити, то люди охолонуть
Сьогодні, 22 серпня, на провладному мітингу у Гродно президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити з 24 серпня підприємства, які беруть участь у страйку. Трансляцію мітингу вів телеканал Ruptly.
«Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте, не треба. Якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство», – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.
Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.
Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.
Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.
19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.
Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС
22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.