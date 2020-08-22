Лукашенко доручив закрити всі страйкуючі підприємства в країні



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«Люди охолонуть, після чого розберемося потім, кого запросити на це підприємство» – Лукашенко Фото TUT.BY

Президент Білорусі вважає, якщо підприємства зупинити, то люди охолонуть

Сьогодні, 22 серпня, на провладному мітингу у Гродно президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити з 24 серпня підприємства, які беруть участь у страйку. Трансляцію мітингу вів телеканал Ruptly.

«Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте, не треба. Якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що після президентських виборів багатотисячні мітинги в Білорусі проходять по всій країні вже другий тиждень. Влада республіки зробила спробу жорстко придушити акції протесту, що тільки посилило хвилю протесту. По всій країні страйкують найбільші підприємства, жителі міст об’єднуються в живі ланцюги на знак протесту.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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