У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах
Директор музею Шимшаков був одним з двох членів комісії виборчої дільниці у Волковиську, який відмовився підписати протокол
У білоруському місті Волковиськ знайшли мертвим 29-річного директора музею Костянтина Шимшакова, який відмовився підписати протокол про результати виборів президента 9 серпня.
Про це повідомляє газета «Наша Ніва» в телеграм-каналі.
Зазначається, Шимшаков пропав після того, як він відмовився підписати протокол про результати виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня. Сьогодні його знайшли мертвим.
За даними телеграм-каналу NEXTA, 29-річний директор музею був одним з двох членів комісії виборчої дільниці у Волковиську, який відмовився підписати протокол.
Раніше правозахисники заявили, що у Білорусі під час протестів загинули не менше п’яти людей.
Було оприлюднено фото і відео загибелі учасника протестів у Мінську, що спростовує версію влади.
Як повідомлялося, Польща почала приймати перших біженців з Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.