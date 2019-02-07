У Миргороді СБУ вилучила найбільшу партію метадону в історії України



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Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків у нарколабораторії вилучено понад 20 кг метадону, 300 кг прекурсорів та майже 50 л метадонового концентрату. Їхня вартість на чорному ринку − понад 35 мільйонів гривень

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ вилучили на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники етнічного організованого угруповання орендували приватний будинок у Миргороді, в якому облаштували нарколабораторію.

«Товар» зловмисники планували збувати по всій території країни через розгалужену мережу дилерів.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків у приміщенні нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату. Вартість вилучених препаратів за цінами «чорного ринку» становить понад 35 мільйонів гривень.

У приміщенні також виявлено лабораторне обладнання для виготовлення наркотику. Організатора угруповання та двох учасників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вилучене лабораторне обладнання та речовини направлено на експертизу, після завершенні якої буде прийнято рішення про пред’явлення затриманим підозри.