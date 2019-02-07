В Одесі затримали рекетирів, які «вибивали» неіснуючі борги



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Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання грошей Фото: Прес-центр Служби безпеки України

Оперативники задокументували факт вимагання від мешканця Одеси однієї тисячі доларів

Співробітники Служби безпеки блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Про це 7 лютого повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Оперативники встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники задокументували факт вимагання від мешканця Одеси однієї тисячі доларів. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою.

Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання грошей.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

«У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання», - заявили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці припинили діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.