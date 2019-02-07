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    В Одесі затримали рекетирів, які «вибивали» неіснуючі борги

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    <p>Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання грошей</p> - В Одесі затримали рекетирів, які «вибивали» неіснуючі борги

    Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання грошей

    Фото: Прес-центр Служби безпеки України

    Оперативники задокументували факт вимагання від мешканця Одеси однієї тисячі доларів

    Співробітники Служби безпеки блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

    Про це 7 лютого повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

    «Оперативники встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що оперативники задокументували факт вимагання від мешканця Одеси однієї тисячі доларів. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою.

    Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання грошей.

    Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    «У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання», - заявили в СБУ.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці припинили діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

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