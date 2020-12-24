У Молдові відбулася інавгурація Майї Санду (фото)

Церемонія пройшла у Палаці Республіки

У четвер, 24 грудня, у столиці Молдови Кишиневі відбулася інавгурація новообраної президентки Майї Санду.

Церемонія пройшла у Палаці Республіки. Вона розпочалася з урочистого спільного засідання парламенту і Конституційного суду. Потім нова президентка Молдови Майя Санду склала присягу на Конституції.

«Перемога, яку я здобула на цих виборах, не моя, а ваша, дорогі громадяни, бо інакше ніколи в країні з такими проблемами, як у Молдові, така людина, як я, не стала би президентом. Я одна з вас, проста людина, дочка цієї землі, яка увійшла в політику, розгнівана корупцією, від якої задихається країна», – заявила Санду на церемонії інавгурації.

Після складання присяги голова Конституційного суду Домніка Маноле оголосила про офіційний вступ на посаду нової президентки.

Як відомо, Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду. Вона розповіла, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.

Перші закордонні візити на посаді президента Санду зробить до Києва і Бухареста. За її словами, відносини з сусідами треба відновлювати. Водночас точної дати візитів поки немає – ймовірно, це буде в січні.

Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.