У Московській церкві найбільше бояться втратити майно в Україні



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Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) Фото: censor.net.ua

Архієпископ УПЦ МП Климент (Вечеря) назвав головну небезпеку, яку несе перейменування Московській церкві

На сьогодні жодних юридичних підстав змінювати назву Української православної церкви Московського патріархату і перереєстровуватися у нашої церкви немає. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря).

Він додав, що заяви представників Міністерства культури (про припинення діяльністі релігійної організації у разі відмови змінити назву) є абсолютно безпідставними і такими, що не відповідають нормам українського законодавства.

Оскільки українське законодавство дозволяє релігійній громаді існувати без реєстрації, архієпископ Климент допускає, що УПЦ МП може опинитися саме в такій ситуації.

«Я взагалі вважаю, що це не проблема (існування без реєстрації). Я бачу в питанні зміни назви зовсім іншу небезпеку: вона пов’язана із спробою держави вчинити масове рейдерське захоплення майна. Розірвати договори, на підставі яких Українська православна церква користується культовими спорудами, договори оренди, договори користування. Або, наприклад, під приводом перереєстрації, коли вона проходитиме, держава може укласти договори із іншими релігійними організаціями (щодо управління культовими спорудами) тому що в цей період утворюватиметься певний (юридичний) вакуум. Тут відкривається ціла низка підстав для спекуляцій, оскільки знаємо, що українські чиновники мають значний досвід в неправдивий спосіб набувати майно інших юридичних організацій», - підкреслив голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП.

«Я переконаний, що відміна реєстрації (чи то перереєстрації) 12 тисяч релігійних громад (від яких держава зобов’язує прибрати з назви українську належність церкви, до якої належать парафії), найбільшої релігійної організації України, а разом з тим і однієї з найбільших православних церков світу спричинить прецедент, який стане однією з найганебніших сторінок в історії демократичної України», - переконує представник РПЦ в Україні.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.