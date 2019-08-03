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    Новини

    У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей

    • Розсилка
    У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей

    Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати

    Російськими силовиками були затримані 685 учасників акції "Повернемо собі право на вибори", яка проходила сьогодні.

    Про це повідомляє правозахисний портал ОВС-інфо.

    За його даними, у багатьох відділеннях поліції (32 з більш ніж 40) до затриманих не допускають незалежних адвокатів. Слідчі слідчого комітету РФ розпочали допити затриманих.

    Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати.

    Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

    вибори акція Twitter
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