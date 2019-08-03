У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей



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Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати

Російськими силовиками були затримані 685 учасників акції "Повернемо собі право на вибори", яка проходила сьогодні.

Про це повідомляє правозахисний портал ОВС-інфо.

За його даними, у багатьох відділеннях поліції (32 з більш ніж 40) до затриманих не допускають незалежних адвокатів. Слідчі слідчого комітету РФ розпочали допити затриманих.

Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати.

В ОВД Арбат не пускают уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича. Он в шоке, говорит с таким не сталкивался pic.twitter.com/oya91VBlpS — бартлби (@A3AP) 3 серпня 2019 р.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.