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    У Москві напали на ліквідатора аварії на ЧАЕС

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    У Москві напали на ліквідатора аварії на ЧАЕС

    Потерпілого госпіталізували

    Невідомий побив ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у московському метро. Про це повідомила старший помічник керівника Головного слідчого управління СК по Москві Юлія Іванова 4 липня, передає ТАСС.

    «У засобах масової інформації виявлено повідомлення про те, що молода людина в московському метрополітені, використовуючи малозначний привід, побив чоловіка - інваліда 1-ї групи. За даним фактом органами поліції було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 116 КК РФ («Побої»)», - повідомила Іванова.

    За дорученням керівництва ГСУ, перед прокуратурою ініційовано питання про вилучення кримінальної справи з поліції і передачу в столичний главк СК.

    Раніше телеграм-канали повідомляли, що ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС випадково зачепив дівчину, виходячи з метро. Через це молодий чоловік напав на нього. Потерпілого госпіталізовано.

    До слова, напередодні у Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж. Зазначається, що за проникнення на заборонену територію без дозволу спеціальних документів на громадянку складено адмінпротокол за ст. 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіактивного забруднення).

     

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