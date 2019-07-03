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    У Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж

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    <p>Аби назбирати чорниць та потім продати ягоди, жінка приїхала із Рівненської області</p> - У Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж

    Аби назбирати чорниць та потім продати ягоди, жінка приїхала із Рівненської області

    Жінка встигла зібрати 14 кг лісової ягоди

    Під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліцейськими Київщини спільно з військовослужбовцями Національної гвардії у с.Вільча було виявлено жінку, яка збирала чорницю.

    Про це 3 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

    «14 кг лісової ягоди затримана мала за мету винести за межі радіактивно-забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Аби назбирати чорниці та потім продати її, жінка приїхала із Рівненської області», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що за проникнення на заборонену територію без дозволу спеціальних документів на громадянку складено адмінпротокол за ст. 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіактивного забруднення).

    За даним фактом слідчим відділу поліції зони ЧАЕС вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального Кодексу України (порушення вимог радіаційної безпеки).

    Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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