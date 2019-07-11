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    У Москві поліція затримала понад 50 учасників акції на підтримку кримських татар

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    <p>Поліція відвезла затриманих у невідомому напрямку</p> - У Москві поліція затримала понад 50 учасників акції на підтримку кримських татар

    Поліція відвезла затриманих у невідомому напрямку

    Фото: facebook.com/krylenkova

    Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму»

    Російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», де 11 липня суд розглядає апеляцію на вирок чотирьом кримським татарам: Зеврі Абсеїтову, Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову і Енверу Мамутову.

    Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», а також російська правозахисниця Олександра Криленкова.

    Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму».

    Поліція відвезла їх у невідомому напрямку.

    Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані та звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній у Росії терористичною.

    У грудні 2018 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір». Енвер Мамутов отримав 17 років колонії суворого режиму, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов - по дев'ять років колонії суворого режиму.

    Жоден із фігурантів своєї провини не визнав. Усі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.

    Як відомо, 10 липня у Москві на Червоній площі затримали сімох учасників акції на підтримку кримських татар.

    Джерело: Крим.Реалії

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