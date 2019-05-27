У Москві син колишнього російського сенатора навмисно збив патрульного



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Чоловік, перебуваючи за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, відмовився надати документи і поїхав

Тимур Галлямов, син колишнього члена Ради Федерації Аміра Галлямова, збив співробітника ДПС в Москві.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал 112.

Інспектори зупинили 27-річного Галлямова вночі 26 травня на Кутузовському проспекті. Чоловік, перебуваючи за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, відмовився надати документи і поїхав. Незабаром він зупинився перед світлофором, і тоді поліцейські покинули патрульну машину, щоб затримати Галлямова, але той збив одного з них і знову зник.

Повідомляється, що пізніше порушник був затриманий. Telegram-канал Baza уточнює, що перша погоня тривала 20 хвилин, друга – 15. Відзначається, що Галлямов дивно поводився, «був то напружений, то пригнічений».

У 2010 році Амір Галлямов, в той час сенатор від Амурської області, мав найбільший автопарк серед всіх тодішніх членів Ради Федерації, повідомляло видання «Порт Амур».

Журналісти виявили в його декларації 12 машин, в тому числі три Toyota Land Cruiser. Політик судився з цим виданням, але вже через інший статті, і програв.

Верхню палату парламенту Галлямов-старший покинув в грудні 2011-го, потім півроку працював в уряді Московської області. До політичної кар’єри, що почалася в 2007-му, він був бізнесменом.