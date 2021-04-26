В опозиції вимагають пояснень, що і коли буде з вакциною

Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч

Наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч

В урядовому плані вакцинації на 2021 рік відсутні анонсовані Зеленським 10 мільйонів доз Pfizer. На це під час погоджувальної ради звернув увагу п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вкотре закликав негайно провести позачергове засідання Верховної Ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров’я, так само як і прем’єр-міністром у нас працює Зеленський», – наголосив лідер «ЄС».

Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.

«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», – переконаний Порошенко.

«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», – вважає п’ятий президент.

«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», – зауважує Порошенко.

Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку – 1. Або 0,010%. Медичні працівники – 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», – наголосив лідер партії.

Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому «Євросолідарністю», розглянути проєкт постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.

«Перший пункт – забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби», – зазначає Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п'ять осіб отримали обидві дози вакцини. У Києві та семи областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській) за добу не зробили жодного щеплення.

Станом на 26 квітня 2021 року зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

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