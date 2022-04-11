У Москві затримано відомого опозиціонера, члена Антивоєнного комітету

Поліцейські затримали Володимира Кара-Мурзу на виході з будинку

Поліцейські затримали на виході з будинку громадського діяча, опозиціонера Володимира Кара-Мурзу. Про це повідомив адвокат Вадим Прохоров, пише «Интерфакс.

«Я сам про його затримання менше 10 хвилин тому дізнався, поїду до нього, не можу нічого сказати», – сказав адвокат.

Як відомо, у лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити співробітники ФСБ. Це сталося у травні 2015 року та у лютому 2017 року, коли політика госпіталізували із сильними отруєннями.

За даними розслідувачів, ті самі співробітники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також стежили за опозиціонером Борисом Нємцовим перед його вбивством.

Після початку війни в Україні Кара-Мурза разом з іншими російськими опозиціонерами та громадськими діячами, які, зокрема, перебувають на еміграції, створили Антивоєнний комітет Росії. Серед іншого, вони закликали світову спільноту оголосити «військовими злочинцями» та «порушниками міжнародного права» політичне керівництво РФ, яке віддало наказ про вторгнення в Україну.