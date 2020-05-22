У МОЗ оновили список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин



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Вісім областей України не зможуть послабити карантин з 22 травня

Вісім областей і Київ не зможуть послабити карантин з 22 травня

У Міністерстві охорони здоров'я заборонили переходити на другий етап послаблення карантину восьми областям та місту Київ.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Заборона стосується Київської, Рівненської, Закарпатської, Волинської, Донецької, Луганської, Полтавської та Чернівецької областей, а також Києва.

Водночас мер Києва Віталій Кличко звертався до уряду з проханням дозволити послаблювати карантин у місті. Зокрема просив дозволити з 25 травня відновити роботу метро, бо «в місті відбувається транспортний колапс».

Зранку у переліку неготових регіонів були 11 областей, зокрема Дніпропетровська, Миколаївська та Хмельницька. Але наразі їм дозволили переходити до другого етапу послаблень.