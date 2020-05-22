У МОЗ оновили список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин
Вісім областей і Київ не зможуть послабити карантин з 22 травня
У Міністерстві охорони здоров'я заборонили переходити на другий етап послаблення карантину восьми областям та місту Київ.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.
Заборона стосується Київської, Рівненської, Закарпатської, Волинської, Донецької, Луганської, Полтавської та Чернівецької областей, а також Києва.
Водночас мер Києва Віталій Кличко звертався до уряду з проханням дозволити послаблювати карантин у місті. Зокрема просив дозволити з 25 травня відновити роботу метро, бо «в місті відбувається транспортний колапс».
Зранку у переліку неготових регіонів були 11 областей, зокрема Дніпропетровська, Миколаївська та Хмельницька. Але наразі їм дозволили переходити до другого етапу послаблень.
Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.