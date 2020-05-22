  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МОЗ оновили список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин

    • Розсилка
    Вісім областей України не зможуть послабити карантин з 22 травня - У МОЗ оновили список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин
    Вісім областей України не зможуть послабити карантин з 22 травня

    Вісім областей і Київ не зможуть послабити карантин з 22 травня

    У Міністерстві охорони здоров'я заборонили переходити на другий етап послаблення карантину восьми областям та місту Київ.

    Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

    Заборона стосується Київської, Рівненської, Закарпатської, Волинської, Донецької, Луганської, Полтавської та Чернівецької областей, а також Києва.

    Водночас мер Києва Віталій Кличко звертався до уряду з проханням дозволити послаблювати карантин у місті. Зокрема просив дозволити з 25 травня відновити роботу метро, бо «в місті відбувається транспортний колапс».

    large

    large_1

    Зранку у переліку неготових регіонів були 11 областей, зокрема Дніпропетровська, Миколаївська та Хмельницька. Але наразі їм дозволили переходити до другого етапу послаблень.

    Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

     Читайте також: Медики знову страйкують. Цього разу «запалала» Біла Церква
    Полтава Київ метро карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ