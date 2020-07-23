У МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста»



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Роман Скрипник раніше мав проблеми із законом

Заступник голови МВС назвав статті, за яким був судимий зловмисник

Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує як заручника полковника поліції, є раніше судимий чоловік Скрипник Роман Миколайович. Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати, - небажання попасти надовго за грати. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook.

«Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує в якості заручника полковника поліції є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Раніше судимий», - повідомив Геращенко

Також заступник голови МВС назвав статті, за яким був судимий зловмисник:

2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України - дрібна крадіжка. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави – підписка про не виїзд. Штраф 510 грн.

2008 рік, ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 шахрайство, ч. 1 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави - підписка про не виїзд. Обмеження свободи на 2 роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 виробництво або зберігання наркотиків КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РОВД м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

«Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати - не бажання попасти надовго за грати. Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший», - відзначив Геращенко.

Він додав, що заради безпеки громадян «поліцією було прийнято рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава».

«Машина, в якій знаходиться підозрюваний та заручник, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини», - відзначив заступник голови МВС.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.

Також повідомлялося, що поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

За останніми даними, автівка з чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції, виїхала з Полтави та рухається в напрямку Києва. Її супроводжують автомобілі правоохоронців.