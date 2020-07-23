«Полтавський терорист» рухається у бік Києва



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Поліція дала змогу терористу виїхати з Полтави

Автовикрадача супроводжують поліцейські автомобілі

Автовикрадач, який у Полтаві взяв у заручники полковника поліції, їде у бік Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Чоловіку дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста, пояснив він.

Зазначимо, у Полтаві правоохоронці біля суду намагались затримати цього чоловіка через підозру у викраданні автомобіля. Втім, він дістав гранату і почав погрожувати, що підірве її.

Після цього автовикрадач взяв у заручники полісмена. Почали переговори, в ході яких він обміняв цього правоохоронця на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна.

Також зловмисник почав вимагати автомобіль, який йому надали. На ньому він поїхав за межі міста.

Крім того, поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

До слова, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

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