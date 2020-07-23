Поліція встановила особу «полтавського терориста»



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ЗМІ повідомили, що терориста звати Скрипник Роман Миколайович

Про особу терориста відомо, що раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Про це заявив речник поліції Полтавської області Роман Грішин.

«Що ми можемо сказати про особу - це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, він раніше потрапляв у поле зору поліції, судимий по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин», - сказав він. Говорячи при вимоги зловмисника, він зазначив що особа хоче уникнути кримінальної відповідальності у будь-який спосіб.

Також про особу терориста відомо, що раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія

За інформацією авторів телеграм-каналу PavlovskyNews, ім’я терориста — Скрипник Роман Миколайович. Раніше його засуджували за зберігання та збут наркотиків.

За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину. Він брав участь в АТО й у 2019 році був засуджений Полтавським районним судом до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 ККУ).

За інформацією «Кременчуцької газети», начальник УКР ГУНП в Полтавській області, полковник поліції Віталій Шиян, який знаходиться в заручниках, раніше проходив службу в Кременчуці. Він був заступником начальника міського управління міліції, очолював карний розшук Кременчука.

Віталій Шиян

Патрульна поліція Полтави повідомила, що терористу надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 («Богдан»), який наразі рухається в напрямку Києва.

За останніми даними, автівка з чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції, виїхала з Полтави та рухається в напрямку Києва. Її супроводжують автомобілі правоохоронців.

Також повідомлялося, що поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

До слова, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

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