Поліція з’ясовує вимоги «полтавського терориста»



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У Полтаві чоловік захопив у заручники начальника карного розшуку області

Зловмисник із заручником в автівці може рухатися в бік Києва

Полтавська поліція з’ясовує вимоги чоловіка, який захопив у заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. Про це повідомили у відділ комунікацій ГУНП у Полтавській області, пише УНН.

«Зараз на місці створений оперативний штаб, введено у дію поліцейську спецоперацію, продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції, не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Ми з’ясовуємо його вимоги», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

За непідтвердженою наразі інформацією, яку пишуть ЗМІ, зловмисник з заручником в автомобілі може рухатися в бік Києва.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, намагаючись уникнути відповідальності - захопив одного із правоохоронців у заручники та погрожував підірвати гранату.

До слова, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.