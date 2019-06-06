У МВС пояснили переведення начальника поліції Київщини в ООС



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Призначення Ценова в ООС «однозначно не є підвищенням», зазначили в МВС

Генерала поліції Дмитра Ценова, який подав рапорт про звільнення з посади начальника поліції Київської області у зв'язку з убивством хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, 6 червня призначили на нову посаду в зону бойових дій на Донбасі. Він представлятиме поліції в штабі Операції Об’єднаних сил.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив на Громадському.

Варченко зазначив, що призначення Ценова в ООС «однозначно не є підвищенням».

«Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням. Зона ООС це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються і стандартні для Києва процеси і нестандартних для Києва, наприклад оперативне реагування внаслідок обстрілів. Треба йти в сіру зону. Це складніша робота. Це однозначно не підвищення. Але разом із тим, керівництво Нацполіції те, що він може справлятися з тими завданнями, які стоять перед керівником поліції в ООС. Там близько 1000 чоловік, він координує, його завдання представляти Нацполіцію в штабі ООС», — розповів Варченко.

Як відомо, голова Нацполіції Сергій Князєв прийняв рапорт на відставку начальника поліції Київської області Дмитра Ценова після вбивства дитини у Переяслав-Хмельницькому. Відтак він був звільнений з посади. Також колишній начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його на службу до зони проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.