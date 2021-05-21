У МЗС пояснили, чому українців із сектора Гази досі не вдалося евакуювати

Після досягнення домовленостей між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню у МЗС сподіваються почати повернення українців вже найближчим часом

Близько 140 українців виявили бажання повернутися в Україну із сектору Гази. Але їхню евакуацію відкладали через бойові дії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Радіо Свобода».

Ніколенко наголосив, що початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.

Але після досягнення домовленостей між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню у МЗС сподіваються почати повернення українців вже найближчим часом.

«Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися винятково на офіційні повідомлення», – наголосив речник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, здебільшого серед тих, хто виявив бажання повернутися в Україну, – жінки і діти. Також є звернення від кількох урядів іноземних країн про вивезення і їхніх громадян.

Раніше повідомлялос, що посольство України в Ізраїлі спільно з міжнародними партнерами вживає заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з Сектора Гази.

Як зазначають у посольстві, громадянам України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги у поверненні додому, необхідно звернутися до відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації за телефоном: +972-59-969-95-61 або на електронну пошту [email protected]

Нагадаємо, народні депутати Україні пропонують засудити діяльність радикальної ісламської організації ХАМАС і визнати її терористичною організацією.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.