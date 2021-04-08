У МЗС РФ пишаються тим, як нахамили американцям

Нестриманість у висловлюваннях очільника російського МЗС трапляється не вперше

Нестриманість у висловлюваннях очільника російського МЗС трапляється не вперше

Лавров знов не стримався і зробив недипломатичну заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «тупою» лінію, яку проводить Вашингтон щодо Москви. Про це очільник МЗС країни-агресорки заявив сьогодні після переговорів з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

На слова свого шефа із захватом відреагувала речниця МЗС Марія Захарова. Вона похизувалася, що Лавров назвав лінію американців щодо РФ «тупою».

«Думаю, як це будуть переводити наші західні партнери», – з гумором прокоментувала вона слова головного російського дипломата.

Додамо, що російські ЗМІ публікують заяву Лаврова, яка дослівно виглядає так: «Навіть така провашингтонського структура, як Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується абсолютно тупикова лінія США щодо Росії, а, може бути, навіть тупа».

За його словами, подібна лінія не приносить ніяких результатів, в тому числі у період введення санкцій.

Нестриманість у висловлюваннях очільника російського МЗС трапляється не вперше. Так, у 2015 році Лавров в ході пресконференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром вилаявся матом, сказавши фразу: «Дебіли, бл...».





Зазначимо, що наразі МЗС Росії називає ескалацію на Донбасі «русофобською кампанію», що доходить до «істерики».

У російському МЗС також вважають, що нібито Київ «продовжує стягувати до лінії зіткнення на Донбасі нові сили та озброєння».

Також там заявили, що відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО «на території України та в Чорному морі в безпосередній близькості від російських кордонів».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

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