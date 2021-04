Міністри закордонних справ ЄС обговорять ескалацію на Донбасі

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії.

Нідерланди винесуть питання загострення ситуації на Донбасі на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це нідерландський міністр написав в Twitter.

«Нідерланди продовжують підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Обговоримо ситуацію (щодо ескалації російської агресії – ред.) під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока», – наголосив він.

Spoke with @DmytroKuleba about the rising tensions in Eastern Ukraine. NL will continue to support the territorial integrity & sovereignty of Ukraine. We will discuss the situation further during the coming meeting of EU ministers of Foreign Affairs. Ukraine does not stand alone.