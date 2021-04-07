Міністри закордонних справ ЄС обговорять ескалацію на Донбасі

Нідерланди винесуть питання загострення ситуації на Донбасі на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії.

Нідерланди винесуть питання загострення ситуації на Донбасі на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це нідерландський міністр написав в Twitter.

«Нідерланди продовжують підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Обговоримо ситуацію (щодо ескалації російської агресії – ред.) під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока», – наголосив він.

Spoke with @DmytroKuleba about the rising tensions in Eastern Ukraine. NL will continue to support the territorial integrity & sovereignty of Ukraine. We will discuss the situation further during the coming meeting of EU ministers of Foreign Affairs. Ukraine does not stand alone. — Stef Blok (@ministerBlok) April 7, 2021

На цю заяву вже відреагував очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Він подякував Нідерландам за підтримку на тлі посилення російської агресії проти України.

«Дякую за це просте та зрозуміле послання про підтримку, оскільки Росія ускладнює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес та збільшує військову присутність біля наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС з закордонних справ 19 квітня», – написав Кулеба на сторінці у Twitter.

Ukraine does not stand alone. Thank you @ministerBlok for this simple & clear message of support as Russia aggravates the security situation, undermines peace process and increases military presence near our borders. Looking forward to EU Foreign Affairs Council on April 19th. https://t.co/l6XdIQTM6U — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2021

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною глава МЗС Кулеба вже провів низку телефонних розмов з дипломатами інших країни.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі,

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.