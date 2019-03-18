У НАБУ розтлумачили роль «таємного агента» Шевченка



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Євген Шевченко був залучений до негласних слідчих дій на добровільній основі

«Таємний агент» НАБУ Євген Шевченко брав участь у проведенні негласних слідчих дій у справах щодо заволодіння газом та коштами «Укрзалізниці» компаніями братів Дубневичів на добровільній основі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

За даними відомства, у 2015–2017 рр. екс-перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», який був помічником нардепа – голови Комітету ВР з питань транспорту, спільно з ним організував корупційну схему.

«Помічник нардепа, який у листуванні зазначається як «Едик», шукав шляхи, як «домовитися» з НАБУ, коли факти зловживань стали досліджувати детективи. У 2016 р. «Едик» дізнався, що його знайомий співробітник СБУ (у листуванні «Дима М») товаришує з бізнесменом Андрієм Рогозою (у листуванні «RAN»), який підтримує дружні стосунки із особою, яка нібито має певні зв’язки з НАБУ (у листуванні – «Женя Шевченко»)», – повідомили в НАБУ.

Детективи НАБУ отримали дозволи Апеляційного суду Києва на проведення негласних слідчих дій, до участі у яких залучили Євгена Шевченка на добровільній основі. Слідчі дії тривали з листопада 2016 до квітня 2017 року.

Впродовж цього часу Євген мав дві зустрічі з «Едиком», які були задокументовані, а записи долучені до матеріалів кримінального провадження.

«Едик» прагнув закриття всіх кримінальних проваджень, де фігурує «Корпорація «КРТ» (кінцевий бенефіціар – народний депутат). «Ціна питання» – 0,5 – 1 млн дол. США за закриття кримінальних проваджень по «Укрзалізниці», 2-2,5 млн доларів за закриття кримінальних проваджень за фактом розкрадання газу на двох ТЕЦ», – заявили у НАБУ.

«Інформація, здобута на зустрічах Шевченка з «Едиком» під час проведення санкціонованих негласних слідчих дій стала елементом доказової бази для низки кримінальних проваджень НАБУ, матеріали стали підґрунтям для підготовки подання про зняття депутатської недоторканості з голови Комітету ВР з питань транспорту, наразі САП усуває недоліки в подані для повторного скерування до ГПУ», – повідомили в НАБУ.

Під час зустрічей Євгена та «Едика» встановлено його відношення до ТОВ «Корпорації КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «Експозиція», ТОВ «Єврооснова-СМ», що були задіянні у злочинних схемах, а також до одного із підприємств з ознаками фіктивності – ТОВ «Лембуд», на яке виводилась частина коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім «Едика» до кримінальної відповідальності загалом притягнуто сім осіб – керівництво заводу з виробництва стрілочної продукції, засновника–директора фіктивної компанії-переможця торгів ТОВ «Арго», директора компанії-посередника ТОВ «Корпорація КРТ».

«За фактом відомостей, отриманих від НАБУ у квітні 2018 року Антимонопольний комітет України розпочав власне розслідування та встановив факт змови у діях ТОВ «Експозиція» та ПП «Єврооснова-СМ». За підсумками розслідування у січні 2019 року АМКУ оштрафувало ТОВ «Експозиція» на 12,91 млн грн, а ПП «Єврооснова-СМ» – на 980 тис. грн», – заявили у НАБУ.