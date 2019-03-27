У НАБУ заявили, що більше не мають справ про незаконне збагачення



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Фото: ТСН.ua

У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані

Сьогодні, 27 березня, Конституційний суд прийняв рішення про скасування статті про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у Facebook.

«Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 – в частині ст.368-2 КК України. Загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 млн грн. Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів», – йдеться у повідомленні.

У Національному бюро вважають, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного Суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень. Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються карним злочином.

У відомстві додали, серед осіб, походження статків яких викликає питання на предмет законності джерел походження, – чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади.

Нагадаємо, в лютому Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.