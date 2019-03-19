Суд зобов'язав НАБУ завести справу на Мінінформполітики



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Мінінформполітики і державну телерадіокомпанію «Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення» звинувачують у привласненні, розтраті майна або зловживанні владою або службовим становищем

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань чиновників Міністерства інформаційної політики та державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення». Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють «Українські новини».

Зокрема, зазначено, що в суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ. Вона була обґрунтована тим, що 29 січня заявник (ім'я не вказано) поштою направив в бюро заяву про кримінальні правопорушення, вчинені посадовими особами Мінінформполітики і державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення» за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання і зловживання владою або службовим становищем.

При цьому наголошується, що відомості про вчинення кримінальних правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були внесені.

«Суд врахував аргументи адвоката заявника і 5 березня зобов'язав НАБУ відкрити за вказаними фактами кримінальне провадження», - йдеться в матеріалах слідства.

Раніше Міністерство інформаційної політики замовило рекламу на британському CNN International на 15,4 млн грн.

Також повідомлялося, що міністр Мінінформполітики України Юрій Стець написав заяву про відставку.