У Нацбанку пояснили коливання курсу гривні



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За підсумками жовтня, регулятор купив на валютному ринку майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж продав

Коливання курсу гривні в жовтні обумовлене зростанням попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також попиту на готівкову валюту, говориться в огляді на сайті НБУ.

У жовтні курс гривні незначно скоректувався, але залишається вище від показника початку року, відзначається в новому макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України.

«Короткостроковий сплеск волатильності обумовлювався певним зростанням попиту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також переважанням попиту над пропозицією на готівковому ринку», - говориться в документі.

Відзначається, що в цілому ситуація на валютному ринку була сприятливою, що дозволило Нацбанку продовжити викуповувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Так, за підсумками жовтня, регулятор купив на валютному ринку майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж продав, а з початку року - на 4,1 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України протягом тижня 28 жовтня - 1 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 156,90 млн доларів, що на 66,90 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (90,00 млн доларів).