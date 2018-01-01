У Нацбанку пояснили, навіщо перевіряють рахунки клієнтів Приватбанку

Національний банк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень, - заявили в НБУ

Національний банк під час здійснення інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» виявив ряд транзакцій з ознаками правопорушень. Про це повідомляє прес-служба НБУ. [READ_MORE] «Під час здійснення інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» Національний банк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень, - заявили в НБУ

Національний банк під час здійснення інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» виявив ряд транзакцій з ознаками правопорушень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Під час здійснення інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» Національний банк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень. Національний банк зробив вже понад 70 запитів за такими операціями щодо рахунків понад 200 юридичних осіб, а також осіб, які пов'язані або можуть бути пов'язані з ними. На нашу думку, поява в публічній площині лише одного із запитів з акцентом виключно на представниках медіа-спільноти, може свідчити про спроби маніпуляції громадською думкою з метою тиску на Національний банк та впливу на хід розслідування шахрайських дій в ПАТ КБ «Приватбанк» до націоналізації», - йдеться в повідомленні.

За умови підтвердження підозрілого характеру операцій, Національний банк згідно із законодавством інформуватиме правоохоронні органи та Державну службу фінансового моніторингу.

У регуляторі звертають увагу, що відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Наголошуємо на неприпустимості розкриття такої інформації та відповідальності винних осіб за такі дії.

Також, згідно із законодавством уповноважені Національним банком України особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, а також вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.