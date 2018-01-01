Нацбанк призупиняє розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів

Депозитні сертифікати повернуть, якщо це буде необхідним для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ

З 12 лютого Національний банк України призупиняє розміщення депозитних сертифікатів з терміном погашення три місяці з огляду на повернення Міністерства фінансів на внутрішній ринок короткострокового державного боргу, повідомляє прес-служба НБУ. У банку нагадують, що розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів було відновлено у вересні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депозитні сертифікати повернуть, якщо це буде необхідним для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ

З 12 лютого Національний банк України призупиняє розміщення депозитних сертифікатів з терміном погашення три місяці з огляду на повернення Міністерства фінансів на внутрішній ринок короткострокового державного боргу, повідомляє прес-служба НБУ.

У банку нагадують, що розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів було відновлено у вересні 2017 року, оскільки на той час Міністерство фінансів не здійснювало розміщення трьохмісячних ОВДП, а строки угод на міжбанківському кредитному ринку зазвичай не перевищують два тижні, і, як наслідок, формування вартості трьохмісячних гривневих ресурсів не відбувалося. Це ускладнювало процес ціноутворення для інших інструментів, зокрема валютних форвардів. Натомість, відновлення розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів сприяло формуванню кривої дохідності та підвищенню ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ.

Однак сьогодні на грошово-кредитному ринку є й інші індикатори вартості трьохмісячних гривневих ресурсів і, відповідно, формування кривої дохідності на відповідному відрізку може відбуватися і без розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів НБУ .

По-перше, Міністерство фінансів регулярно розміщує тримісячні ОВДП. По-друге, наразі в обігу вже перебуває велика кількість ОВДП з короткими термінами погашення (обсяг таких цінних паперів зі строком погашення до трьох місяців становить 14.4 млрд грн.). Відповідно, у учасників ринку достатньо інструментів для торгівлі, і вони регулярно укладають угоди з ОВДП терміном погашення до трьох місяців на вторинному ринку.

Разом з тим Національний банк не виключає можливості повернення до розміщення трьохмісячних депозитних сертифікатів у разі, якщо ситуація зміниться, і це буде необхідним для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ.