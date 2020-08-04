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    Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)

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    Дані&nbsp;Google Maps станом на 9 годину ранку 4 серпня - Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)
    Дані Google Maps станом на 9 годину ранку 4 серпня

    Рух транспорту Києвом серйозно ускладнено

    Станом на 9 годину ранку вівторка, 4 серпня, у Києві спостерігаються затори на багатьох дорогах. Про це свідчать дані Google Maps.

    Так, ускладнено рух транспорту на мосту Патона, Дарницькому і Південному мостах, на частині Північного мосту.


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    У заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Набережно-Рибальська, вул. Юрія Іллєнка, проспект Степана Бандери, вулиця Богатирська.

    Також ускладнено рух у центрі Києва, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вул. Льва Толстого, вулиці Великій Васильківській та ін.


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    Як повідомлялося, із 6 серпня до 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві у зв’язку з ремонтними роботами.

    Київ Google дороги транспорт
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