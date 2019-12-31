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    У «Нафтогазі» не виключили, що Україна поновить закупівлю російського газу

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    <p>Голова &laquo;Нафтогазу&raquo; Андрій Коболєв не виключає поновлення закупівлі російського газу</p> - У «Нафтогазі» не виключили, що Україна поновить закупівлю російського газу

    Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв не виключає поновлення закупівлі російського газу

    Фото: Громадське

    Андрій Коболєв визнав, що в Україні немає однозначної думки щодо необхідності закупівлі російського газу

    Українська сторона не веде переговорів із Газпромом про постачання російського газу, але в майбутньому це може статися. Про це сказав глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час брифінгу у вівторок, 31 грудня.

    «Що стосується імпорту газу, поки що мені важко передбачити. Із цього приводу триває досить інтенсивна й емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки що «Нафтогаз» такі переговори не веде», - заявив Коболєв.

    Він зазначив, що вважає малоймовірною участь Росії в модернізації української газотранспортної системи.

    «Фінансових доходів нового оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, у якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанта (залучення РФ) не очікую», - сказав Коболєв.

    Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення обсягів транзиту газу з РФ до 75 млрд кубометрів на рік. Окрім того, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, підписані з «Газпромом» документи не передбачають підвищення ціни на транзит газу на гарантовані мінімальні обсяги його прокачки.

    Нафтогаз України
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