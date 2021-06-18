В Україні запрацював перший навчальний тренажер віртуальної реальності для газорозподільної галузі

Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу

VR-тренажер Sensorama Lab дозволяє навчатися діяти в змодельованій обстановці, наближеної до реальної

Перший в Україні навчальний VR-тренажер для газорозподільної галузі дозволяє діяти в віртуальної реальності без джойстиків і контролерів і гарантує повну безпеку навчання навіть на об'єктах підвищеної небезпеки.

Для створення унікального VR-тренажера фахівці РГК спільно із Sensorama Lab створили цифровий двійник реального газорозподільного пункту. Для цього у віртуальний простір були переведені всі вузли, деталі цього об'єкта, необхідні для роботи інструменти.

Цифровизація навчання підвищить безпеку підготовки фахівців, які працюють із газорегулюючим обладнанням, це важливо і для стандартизації освітніх програм РГК.

«Для нас проєкт навчання з VR-тренажером важливий з двох причин. По-перше, відтворені умови роботи на об'єктах підвищеної небезпеки, і виключений ризик для всіх учасників тренінгу. По-друге, ми об'єднали вивірені процедури навчання з новими форматами. Це підвищує якість навчання, робить її престижним і виводить безпеку клієнтів на новий рівень», – сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК.

VR-тренажер української компанії Sensorama Lab дозволяє навчатися діяти в змодельованій обстановці, наближеної до реальної: з дотриманням масштабу, деталізації всіх виробничих нюансів. VR програма фіксує як виконання технічного завдання, так і використання засобів індивідуального захисту, а також дотримання правил безпеки та охорони праці.

«Один з викликів проєкту з РГК – це створення першого VR-тренажера з можливістю управління рукавичками, коли людина, яка навчається, діє як би своїми руками, які видно через сенсори Oculus Quest 2. Таке технологічне рішення дозволяє підвищити ефективність засвоєння навичок», – сказала Марина Михайленко, менеджер по роботі з клієнтами Sensorama Lab.

Тренажер працює в трьох режимах – інструктаж, тренінг та іспит. Також розроблений модуль інструктора, який дозволяє відстежувати навчальний процес кожного співробітника.

VR-тренажер підготовлений до інтеграції з усіма РГК Освітнімі просторами – в 16 регіонах. Програма формує статистику віртуальних тренінгів для її вдосконалення. У найближчих планах партнерів проєкту – збільшити число навчальних віртуальних сценаріїв з 2 до 12.

Sensorama Lab – лабораторія розробки рішень віртуальної і доповненої реальності. Серед напрямків компанії: 360 відео продакшн, 3D-симулятори й тренажери для навчання персоналу, культурні та освітні проекти. Клієнтами є найбільші компанії України, США та Європи. Sensorama Lab також є партнерами державних музеїв та інституцій.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.