В Україні запрацював перший навчальний тренажер віртуальної реальності для газорозподільної галузі
VR-тренажер Sensorama Lab дозволяє навчатися діяти в змодельованій обстановці, наближеної до реальної
Перший в Україні навчальний VR-тренажер для газорозподільної галузі дозволяє діяти в віртуальної реальності без джойстиків і контролерів і гарантує повну безпеку навчання навіть на об'єктах підвищеної небезпеки.
Для створення унікального VR-тренажера фахівці РГК спільно із Sensorama Lab створили цифровий двійник реального газорозподільного пункту. Для цього у віртуальний простір були переведені всі вузли, деталі цього об'єкта, необхідні для роботи інструменти.
Цифровизація навчання підвищить безпеку підготовки фахівців, які працюють із газорегулюючим обладнанням, це важливо і для стандартизації освітніх програм РГК.
«Для нас проєкт навчання з VR-тренажером важливий з двох причин. По-перше, відтворені умови роботи на об'єктах підвищеної небезпеки, і виключений ризик для всіх учасників тренінгу. По-друге, ми об'єднали вивірені процедури навчання з новими форматами. Це підвищує якість навчання, робить її престижним і виводить безпеку клієнтів на новий рівень», – сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК.
VR-тренажер української компанії Sensorama Lab дозволяє навчатися діяти в змодельованій обстановці, наближеної до реальної: з дотриманням масштабу, деталізації всіх виробничих нюансів. VR програма фіксує як виконання технічного завдання, так і використання засобів індивідуального захисту, а також дотримання правил безпеки та охорони праці.
«Один з викликів проєкту з РГК – це створення першого VR-тренажера з можливістю управління рукавичками, коли людина, яка навчається, діє як би своїми руками, які видно через сенсори Oculus Quest 2. Таке технологічне рішення дозволяє підвищити ефективність засвоєння навичок», – сказала Марина Михайленко, менеджер по роботі з клієнтами Sensorama Lab.
Тренажер працює в трьох режимах – інструктаж, тренінг та іспит. Також розроблений модуль інструктора, який дозволяє відстежувати навчальний процес кожного співробітника.
VR-тренажер підготовлений до інтеграції з усіма РГК Освітнімі просторами – в 16 регіонах. Програма формує статистику віртуальних тренінгів для її вдосконалення. У найближчих планах партнерів проєкту – збільшити число навчальних віртуальних сценаріїв з 2 до 12.
Sensorama Lab – лабораторія розробки рішень віртуальної і доповненої реальності. Серед напрямків компанії: 360 відео продакшн, 3D-симулятори й тренажери для навчання персоналу, культурні та освітні проекти. Клієнтами є найбільші компанії України, США та Європи. Sensorama Lab також є партнерами державних музеїв та інституцій.