Ситуація на окупованому Росією Донбасі нагадує концтабір – Данилов

Поки ОРДЛО контролює Росія – проводити вибори там не можна

У РНБО порівняли ситуацію на окупованому Донбасі з концтабором. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі ток-шоу, передає ТСН.

Данилов підкреслив, що поки ОРДЛО контролює Росія – проводити вибори там не можна.

«Якщо говорити про ситуацію щодо Мінських домовленостей, то можу сказати, щось, в якому вигляді вони є – це повний абсурд. Не дивно, коли громадяни України починають нам кричати: «Давайте швидко виконувати Мінські домовленості». Скажіть, будь ласка, як у концтаборі можна провести вибори?», – сказав Данілов.

«Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої знаходиться на території Донецької та Луганської областей, призначається там, приїжджає звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації – відомо це всім. Повчають: «нам не треба говорити правду про наших партнерів». Якщо ми не будемо говорити правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами – нас ніхто не буде поважати», – додав секретар РНБО.

Він також заявив, що українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви.

Як раніше писав «Главком», Данилов вважає, що український закон про олігархів може стати прецедентом для інших країн.