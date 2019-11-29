У «Нафтогазі» прокоментували двосторонні переговори з РФ



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Юрій Вітренко розповів про газові переговори у Відні

Вітренко стверджує, що перемовини торкалися «цілої низки технічних документів»

На останньому раунді тристоронніх технічних консультацій по газу було узгоджено, що російська та українська сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмского арбітражу. Про це заявив виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Двосторонні переговори були продовженням тристоронніх переговорів, і на останньому раунді тристоронніх технічних консультацій було узгоджено, що сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також, спробувати принаймні, знайти певне вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмского арбітражу і нового арбітражу, який вже почали сторони і який зараз іде», — сказав Вітренко.

З його слів, це було продиктовано тим, що є , наприклад угода про з’єднання між операторами.

«Я особисто брав участь з боку «Нафтогазу» у перемовинах щодо рішень Стокгольмького арбітражу, оскільки я особисто веду цей арбітраж», — повідомив виконавчий директор «Нафтогазу».

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.