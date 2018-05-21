У нардепа Пономарьова невідомі вкрали $200 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Олександр Пономарьов

Крадії зламали замок на вхідних дверях помешкання нардепа у Бердянську та винесли звідти гроші

Невідомі обікрали квартиру у Запорізькій області, яка належить народному депутатові Олександрові Пономарьову. Про це повідомили у поліції.

Крадіжку було здійснено 16 чи 17 травня. Крадії зламали замок на вхідних дверях помешкання нардепа у Бердянську та винесли звідти гроші на загальну суму понад $200 тисяч.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжка.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов входить до складу депутатської групи «Воля народу» та є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Як повідомлялося, 18 травня Генеральний прокурор України вніс на розгляд ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова. Підставою для подання клопотання стало обвинувачення у тому, що нардеп вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 171 КК України — незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності.