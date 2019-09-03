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    На півдні України бригади тероборони проводять навчання

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    На півдні України бригади тероборони проводять навчання

    Збори офіцерів-резервістів на базі територіальних центрів в Одеській області відбулись ще у червні поточного року

    На півдні України розпочалися командно-штабні навчання окремої бригади територіальної оборони, в ході яких відпрацьовується механізм підготовки підрозділів бригади до виконання завдань.

    Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь», що дислокується в Одесі.

    «Мета навчань - підвищення обороноздатності держави, підготовка особового складу управління окремої бригади та батальйонів, набуття навичок в процесі планування застосування окремої бригади територіальної оборони під час виконання завдань за призначенням. Особовий склад відпрацьовує механізм формування й підготовки підрозділів окремої бригади тероборони до виконання завдань за призначенням», - зазначили офіцери оперативного командування.

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    На півдні України бригади тероборони проводять навчання
    На півдні України бригади тероборони проводять навчання
    На півдні України бригади тероборони проводять навчання
    На півдні України бригади тероборони проводять навчання

    Особлива увага під час навчань приділяється досягненню злагодженості у роботі офіцерів управління окремої бригади (батальйонів) територіальної оборони та визначенню рівня підготовки офіцерів щодо спроможності виконувати завдання за призначенням.

    Як повідомлялося, збори офіцерів-резервістів на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Роздiльнянському, Подільському, Арцизському та Білгород-Дністровському районах, а також Чорноморську та Южному Одеської області відбулись у червні поточного року. Старших офіцерів призначено на посади командирів управлінь батальйонів територіальної оборони відповідних районів.

     

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