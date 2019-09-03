На півдні України бригади тероборони проводять навчання



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Збори офіцерів-резервістів на базі територіальних центрів в Одеській області відбулись ще у червні поточного року

На півдні України розпочалися командно-штабні навчання окремої бригади територіальної оборони, в ході яких відпрацьовується механізм підготовки підрозділів бригади до виконання завдань.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь», що дислокується в Одесі.

«Мета навчань - підвищення обороноздатності держави, підготовка особового складу управління окремої бригади та батальйонів, набуття навичок в процесі планування застосування окремої бригади територіальної оборони під час виконання завдань за призначенням. Особовий склад відпрацьовує механізм формування й підготовки підрозділів окремої бригади тероборони до виконання завдань за призначенням», - зазначили офіцери оперативного командування.

Особлива увага під час навчань приділяється досягненню злагодженості у роботі офіцерів управління окремої бригади (батальйонів) територіальної оборони та визначенню рівня підготовки офіцерів щодо спроможності виконувати завдання за призначенням.

Як повідомлялося, збори офіцерів-резервістів на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Роздiльнянському, Подільському, Арцизському та Білгород-Дністровському районах, а також Чорноморську та Южному Одеської області відбулись у червні поточного року. Старших офіцерів призначено на посади командирів управлінь батальйонів територіальної оборони відповідних районів.