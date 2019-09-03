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    Україна і Румунія почали спільні військові навчання

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    Україна і Румунія почали спільні військові навчання
    Пресслужба Міноборони України

    Участь у маневрах візьмуть близько 300 військовослужбовців

    У вівторок, 3 вересня, на Дунаї стартують українсько-румунські військові навчання Riverine 2019. Про це повідомив румунський Генеральний штаб ВМС національному інформаційному агентству Румунії Agerpres.

    Військово-морські навчання триватимуть у водах Дунаю між українським Ізмаїлом та румунською Тульчею до 7 вересня. Участь у них візьмуть близько 300 військових, пише Тиждень.

    Як зазначено, на навчаннях буде присутній командувач військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, від румунської сторони прибуде віце-адмірал Александру Мірсу.

    Офіційне відкриття заплановане на 10:00 4 вересня.

    Нагадаємо, з 27 липня до 9 серпня українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019) у Грузії.

    Як повідомлялось, у Балтійському морі стартували навчання НАТО за участю 18 країн.

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