  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці

    • Розсилка
    У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці
    Фото з місця події: dsns.gov.ua

    Рятувальникам довелося евакуювати шість осіб, з яких двоє - діти у віці шість та 12 років

    У вівторок вранці, 26 травня, в місті Нетішин Хмельницької області сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальникам довелося 6 осіб, в їх числі двоє дітей.

    Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Як повідомляється, 08:37 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Висоцького. На місце вирушили рятувальники.

    «На місці події розвідка встановила, що горить квартира на дев'ятому поверсі, існує ймовірність поширення вогню на сусіднє приміщення, в якому знаходяться люди. Бійці ДСНС відразу приступили до рятування людей, паралельно з допомогою автодрабини приступили до гасіння пожежі через балкон», - йдеться в повідомленні.

    У ДСНС відзначають, що загоряння площею 23 кв. метрів вдалося ліквідувати о 09:00. Жертв в результаті не було, але довелося евакуювати шість осіб, з яких двоє - діти у віці 6 та 12 років.

    пожежа ДСНС діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ