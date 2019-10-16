У Нідерландах родина дев'ять років сиділа у підвалі, чекаючи кінця світу



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Будинок, у підвалі якого мешкала родина Фото: ВВС

У підвалі жили 58-річний чоловік та його шість дітей віком від 16 до 25 років

На фермі в північній провінції Дренте, Нідерланди, знайшли родину, яка дев'ять років провела у підвалі без будь-яких комунікацій із зовнішнім світом. Причиною такого вчинку став страх кінця світу.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, у підвалі жили 58-річний чоловік та його шість дітей віком від 16 до 25 років. Родину знайшли після того, як син замовив пиво в барі в сусідньому селі Райнерволд, а потім повідомив працівникам, що йому потрібна допомога.

«Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги... тоді ми викликали поліцію», - сказав власник бару Кріс Вестербек.

Після чого поліцейські відвідали хутір та провели обшук. В результаті чого виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Поліція Дренте заарештувала батька. Наразі правоохоронці проводять розслідування для з'ясування всіх деталей події.

Наразі незрозуміло, що сталося з матір'ю дітей.