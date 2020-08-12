У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію



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У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію

Під час обшуків школи поліція знайшла обладнання для виробництва кокаїну й десятки тисяч літрів хімікатів

Поліція Нідерландів повідомила про викриття найбільшої лабораторії з виробництва кокаїну в країні. Вона діяла в приміщенні колишньої школи кінної їзди на півдні Нідерландів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву правоохоронців.

За словами керівника поліції Андре ван Рійна, лабораторія могла щодня виробляти до 150-200 кілограмів кокаїну. Його зловмисники могли збувати за 4,5-6 мільйонів євро — таку оцінку правоохоронці зробили, поспілкувавшись із колишніми працівниками лабораторії.

Під час обшуків школи поліція знайшла обладнання для виробництва кокаїну й десятки тисяч літрів хімікатів, а також 100 кілограмів готового «продукту».

У справі заарештували вже 17 людей, більшість із них — із колумбійськими паспортами, а також громадянин Туреччини й 64-річний власник колишньої кінної школи, зазначає The Guardian.

Правоохоронці не відкидають, що можуть арештувати й інших людей, пов'язаних із діяльністю лабораторії. Для тих, кого вже арештували, призначили судові слухання протягом цього тижня.

Нідерландський порт Роттердам є одним із найбільших хабів наркоторгівлі в Європі, відзначає видання. За перші шість місяців 2020 року правоохоронці країни конфіскували понад 25 тисяч кілограмів наркотиків — це десь удвічі більше, ніж за першу половину 2019-го.