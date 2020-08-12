  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію

    • Розсилка
    У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію - У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію
    У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію

    Під час обшуків школи поліція знайшла обладнання для виробництва кокаїну й десятки тисяч літрів хімікатів

    Поліція Нідерландів повідомила про викриття найбільшої лабораторії з виробництва кокаїну в країні. Вона діяла в приміщенні колишньої школи кінної їзди на півдні Нідерландів.

    Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву правоохоронців.

    За словами керівника поліції Андре ван Рійна, лабораторія могла щодня виробляти до 150-200 кілограмів кокаїну. Його зловмисники могли збувати за 4,5-6 мільйонів євро — таку оцінку правоохоронці зробили, поспілкувавшись із колишніми працівниками лабораторії.

    Під час обшуків школи поліція знайшла обладнання для виробництва кокаїну й десятки тисяч літрів хімікатів, а також 100 кілограмів готового «продукту».

    У справі заарештували вже 17 людей, більшість із них — із колумбійськими паспортами, а також громадянин Туреччини й 64-річний власник колишньої кінної школи, зазначає The Guardian.

    Правоохоронці не відкидають, що можуть арештувати й інших людей, пов'язаних із діяльністю лабораторії. Для тих, кого вже арештували, призначили судові слухання протягом цього тижня.

    Нідерландський порт Роттердам є одним із найбільших хабів наркоторгівлі в Європі, відзначає видання. За перші шість місяців 2020 року правоохоронці країни конфіскували понад 25 тисяч кілограмів наркотиків — це десь удвічі більше, ніж за першу половину 2019-го.

    Нідерланди наркотики поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ