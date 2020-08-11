Силовики затримали у Києві організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву



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Радник директора одного з держпідприємств Держрезерву попався на хабарі Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали радника директора одного з державних підприємств Державного агентства резерву України

Правоохоронці затримали у столиці організатора схеми розкрадання майна одного з підприємств Держрезерву.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Правоохоронці затримали радника директора одного з державних підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 000 000 гривень неправомірної вигоди. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів державного підприємства», - йдеться у повідомленні.

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора та оперативного супроводження СБУ затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці встановили, що радник директора одного з держпідприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

Уточнюється, що за 1 млн грн хабаря зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання до складів держпідприємства пшениці масою 1 300 тонн, але при цьому пшениця на склад так і не надійшла.

Згодом приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами до Держрезерву та отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці.

Як зазначається, таким чином зловмисник мав надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі та зберігається на цьому держпідприємстві, на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше на трьох підприємствах Держрезерву було виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження.

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол зазначив, що раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, нестачу якого виявив аудит, бо попередні перевірки показували, що в системі все добре.