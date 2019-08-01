У Нідерландах заборонили носити одяг, який закриває обличчя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка у нікабі Фото: slam-today

Тепер поліція може попросити жінок у паранджі показати обличчя, у разі відмови їм можуть заборонити доступ до громадської установи і оштрафувати щонайменше на €150

У Нідерландах набула чинності заборона на одяг, що закриває обличчя, пише «Радіо Свобода».

Зокрема, йдеться про носіння мусульманських паранджі та нікаба у громадських місцях і транспорті. Від 1 серпня у школах, урядових будівлях, лікарнях, автобусах і поїздах не можна носити також шоломи, що закривають обличчя, балаклави та лижні маски.

За різними оцінками, від 100 до 400 жінок регулярно носять такий одяг у Нідерландах. Тепер поліція може попросити жінок у паранджі показати обличчя. У разі відмови їм можуть заборонити доступ до громадської установи і оштрафувати щонайменше на €150.

Схожі обмеження вже діють у Франції, Бельгії, Австрії й інших європейських країнах. Вони забороняють закривати обличчя у громадських місцях «із міркувань безпеки» і передбачають винятки тільки для таких випадків, як, наприклад, необхідність дотримуватися правил безпеки на роботі чи на транспорті (захисні маски на будівництві чи шоломи за кермом мотоцикла) або участь у костюмованому карнавалі.

Подібні закони нерідко критикують як такі, що спрямовані перш за все проти жіночого мусульманського вбрання, проте суди, включно з міжнародними, підтвердили, що запроваджені норми не порушують права людини.

Мережа спортивних товарів Decathlon у Франції зняла з продажу хіджаби для бігу після того, як політики, зокрема міністр, почали погрожувати ритейлеру бойкотом.

У вересні жителька Саудівської Аравії Тараф Аласірі розпочала в інтернеті рух за припинення носіння традиційних головних уборів — хіджабів і нікабів, що приховують обличчя.