У Нігерії бойовики-мусульмани вбили 120 християн



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Фото: Reuters

Джихадисти Фулані стали більшою загрозою нігерійським християнам, ніж ісламістське терористичне угрупування Боко Харам

За останні три тижні число загиблих християн в Нігерії внаслідок нападу бойовиків-мусульман збільшилася до 120 осіб. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Christian Post.

Джихадисти Фулані, які стали більшою загрозою нігерійським християнам, ніж ісламістське терористичне угрупування Боко Харам, в минулий понеділок напали на села Інкірімі, Догоннома і Унгван-Гора в районі місцевого управління Каджуру.

В результаті останньої атаки бойовиків-мусульман, знищено 143 будинки, вбито 52 людини і ще десятки поранено. Повідомляється, що нападники розділилися на три групи. Перша з груп обстріляла людей, друга підпалила будинки, а третя переслідувала втікачів людей. Жертвами нападу стали жінки і діти. Інцидент, який стався в понеділок, став наступним після нападу напередодні в селі Унгван Барді в Каджуру. Тоді було вбито 17 християн і спалені десятки будинків. В перший тиждень березня мусульманські екстремісти вбили понад 30 християн в селі Карамар, підпалили кілька будинків і церкву. Тоді терористи розстріляли 32 людини, які намагалися уникнути пожежі.

Низка недавніх нападів на громади сталася в переважно християнських поселеннях на півдні Кадуни, які належать до етнічної групи адара. Губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаі ввів комендантську годину від світанку до вечора в районі місцевого управління Каджуру, щоб спробувати стримати насильство. В кінці лютого бойовики напали на село Маро, убивши 38 християн і підпаливши їх будинки, а також християнську церкву. Газета Christian Post повідомила, що бойовики Фулані вбили тисячі християн тільки в 2018 році. Багато хто називає це християнським геноцидом в Нігерії.