У Nike створили манекени розмірів plus size

Як повідомляє Dazed, такою ініціативою бренд хоче «надихати спортсменок».

«Це більше ніж просто шопінг — це прославлення спорту, особливо перед літнім сезоном, коли можна займатися футболом, легкою атлетикою і багатьма іншим», — заявила віце-президент Nike Europe Сара Ханна.

Так, нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка.

У компанії хочуть розвінчати міф про те, що plus size не сполучається зі спортом і здоров'ям.

Крім того, компанія відкриє спеціальний простір, де всі бажаючі зможуть записатися на персональні тренування і отримати консультацію по підбору одягу.