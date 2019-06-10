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    У Nike створили манекени розмірів plus size

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    У Nike створили манекени розмірів plus size

    Нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка

    Спортивний бренд Nike додасть в свої фірмові магазини манекени plus size.

    Як повідомляє Dazed, такою ініціативою бренд хоче «надихати спортсменок».

    «Це більше ніж просто шопінг — це прославлення спорту, особливо перед літнім сезоном, коли можна займатися футболом, легкою атлетикою і багатьма іншим», — заявила віце-президент Nike Europe Сара Ханна.

    Так, нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка.

    У компанії хочуть розвінчати міф про те, що plus size не сполучається зі спортом і здоров'ям.

    Крім того, компанія відкриє спеціальний простір, де всі бажаючі зможуть записатися на персональні тренування і отримати консультацію по підбору одягу.

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