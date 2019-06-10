У Nike створили манекени розмірів plus size
Нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка
Спортивний бренд Nike додасть в свої фірмові магазини манекени plus size.
Як повідомляє Dazed, такою ініціативою бренд хоче «надихати спортсменок».
«Це більше ніж просто шопінг — це прославлення спорту, особливо перед літнім сезоном, коли можна займатися футболом, легкою атлетикою і багатьма іншим», — заявила віце-президент Nike Europe Сара Ханна.
Так, нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка.
У компанії хочуть розвінчати міф про те, що plus size не сполучається зі спортом і здоров'ям.
Крім того, компанія відкриє спеціальний простір, де всі бажаючі зможуть записатися на персональні тренування і отримати консультацію по підбору одягу.