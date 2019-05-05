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    У Німеччині хочуть ввести штрафи на 2,5 тисячі євро за відмову від вакцинації

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    У Німеччині хочуть ввести штрафи на 2,5 тисячі євро за відмову від вакцинації

    Батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення

    У Німеччині розроблено законопроект, який передбачає штрафувати на 2,5 тисячі євро тих, хто не зробив щеплення, а також не допускати нещеплених дітей до дитячих садків.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан в інтерв'ю Bild.

    «Ми хочемо захистити всіх дітей від зараження кором. Тому всі, хто ходить в дитячий садок або в школу, повинні бути щеплені. Ті, хто туди тільки записуються, повинні будуть довести наявність щеплень», - сказав Шпан.

    За словами міністра, батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення до липня 2020 року.

    За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей. У міністерстві планують довести кількість щеплених до щонайменше 95%.

    Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року в Україні на кір захворіло 43 783 людини.

    В цьому році в Україні буде закуплено 780 тисяч доз вакцин проти кору додатково.

    Джерело: Європейська правда

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