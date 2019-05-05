У Німеччині хочуть ввести штрафи на 2,5 тисячі євро за відмову від вакцинації



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Батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення

У Німеччині розроблено законопроект, який передбачає штрафувати на 2,5 тисячі євро тих, хто не зробив щеплення, а також не допускати нещеплених дітей до дитячих садків.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан в інтерв'ю Bild.

«Ми хочемо захистити всіх дітей від зараження кором. Тому всі, хто ходить в дитячий садок або в школу, повинні бути щеплені. Ті, хто туди тільки записуються, повинні будуть довести наявність щеплень», - сказав Шпан.

За словами міністра, батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення до липня 2020 року.

За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей. У міністерстві планують довести кількість щеплених до щонайменше 95%.

Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року в Україні на кір захворіло 43 783 людини.

В цьому році в Україні буде закуплено 780 тисяч доз вакцин проти кору додатково.

Джерело: Європейська правда