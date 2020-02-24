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    У Німеччині під час карнавалу авто в’їхало у натовп, 15 постраждалих

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    <span>Постраждали не менше 15 осіб, в тому числі маленькі діти</span> - У Німеччині під час карнавалу авто в’їхало у натовп, 15 постраждалих
    Постраждали не менше 15 осіб, в тому числі маленькі діти

    Водія автомобіля Mercedes затримали, він дає свідчення

    У німецькому місті Фолькмарзен під час карнавалу Розенмонтаг автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали 15 людей.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Повідомляється, що серед постраждалих є діти.

    Як повідомили у поліції, водія автомобіля затримали. Наразі він дає свідчення.Поки не відомо, чи це був нещасний випадок, чи навмисний наїзд.

    Зазначається, що автомобіль Mercedes-Kombi сріблястого кольору в'їхав у групу людей близько 14:30. Як розповіли очевидці, машина проїхала близько 30 метрів через натовп, поки не зупинилася. Водій все додавав газу.



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