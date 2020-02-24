У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)



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Патрульні при огляді в багажнику автомобіля виявили пакет зі зброєю і боєприпасами Фото: Нацполіція

Власниками арсеналу виявилися мешканці Дніпропетровщини

До чергової частини Дарницького управління поліції від наряду патрульної поліції надійшло повідомлення про виявлення в автівці на вулиці Тростянецькій зброї та боєприпасів. На місце для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Патрульні зупинили «Пежо 407» за порушення водієм правил дорожнього руху, а при огляді в багажнику автомобіля виявили пакет із предметами, схожими на зброю та боєприпаси.

«Ми встановили, що чоловіки перевозили в автівці автоматичний пістолет-кулемет «Скорпіон Z-16» із магазином та набоями до нього, револьвер «Флобер» із патронами та малокаліберну гвинтівку з патронами до неї. Виявлене ми вилучили та направили на експертизу», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Власників арсеналу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці Дніпропетровщини – 25-річний чоловік, а також подружжя 30-ти та 33-х років.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», - додав Ткаченко.