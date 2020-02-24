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    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

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    Патрульні при огляді в багажнику автомобіля виявили пакет зі зброєю і боєприпасами - У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    Патрульні при огляді в багажнику автомобіля виявили пакет зі зброєю і боєприпасами
    Фото: Нацполіція

    Власниками арсеналу виявилися мешканці Дніпропетровщини

    До чергової частини Дарницького управління поліції від наряду патрульної поліції надійшло повідомлення про виявлення в автівці на вулиці Тростянецькій зброї та боєприпасів. На місце для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Патрульні зупинили «Пежо 407» за порушення водієм правил дорожнього руху, а при огляді в багажнику автомобіля виявили пакет із предметами, схожими на зброю та боєприпаси.

    «Ми встановили, що чоловіки перевозили в автівці автоматичний пістолет-кулемет «Скорпіон Z-16» із магазином та набоями до нього, револьвер «Флобер» із патронами та малокаліберну гвинтівку з патронами до неї. Виявлене ми вилучили та направили на експертизу», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

    Власників арсеналу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці Дніпропетровщини – 25-річний чоловік, а також подружжя 30-ти та 33-х років.

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    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)
    У Києві поліція зупинила автомобіль з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

    «Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», - додав Ткаченко.

    Національна поліція України Київ кримінал зброя автомобіль боєприпаси Дніпропетровщина
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