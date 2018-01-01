Нові санкції США будуть введені проти покупців російської зброї

США мають намір обійтися без введення персональних санкцій

Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт заявила про те, що нові антиросійські санкції США у разі введення можуть торкнутися компанії поза території Росії. Про це передает Reuters. «Сьогодні ми повідомили Конгресу, що нові законодавчі ініціативи та їх реалізація спрямовані на стримування російського оборонного



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Хізер Нойерт

США мають намір обійтися без введення персональних санкцій

Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт заявила про те, що нові антиросійські санкції США у разі введення можуть торкнутися компанії поза території Росії.

Про це передает Reuters.

«Сьогодні ми повідомили Конгресу, що нові законодавчі ініціативи та їх реалізація спрямовані на стримування російського оборонного сектора. Тому ми вважаємо, що з моменту їх прийняття іноземні уряди відмовляться від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання товарів, вироблених російським оборонним сектором», - сказала вона.

При цьому Нойерт уточнила, що під удар можуть потрапити компанії, які співпрацюють з російським оборонно-промисловим комплексом. Якщо це станеться, то, можливо, введення персональних санкцій не буде потрібно.

Раніше в Держдепартаменті повідомляли, що попередили уряди і компанії країн, які ведуть торговельні операції з Росією, про можливості введення з 29 січня проти них американських санкцій. У зовнішньополітичному відомстві додали, що деталі на цей рахунок містяться у таємному звіті, переданому Конгресу.

Напередодні в Держдумі РФ заявили, що «ніякі санкції нас не залякають», проти все ж обурилися на США.

Нагадаємо, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту міненергетики Євген Грабчак.

Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР».

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі.

Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.