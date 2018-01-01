Німецький політик назвав політику антиросійських санкцій «мертвою конякою»

Антиросійські санкції ЄС завдали серйозної шкоди економіці Німеччини, каже прем’єр-міністр федеральної землі Тюрингія

Прем’єр-міністр федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелов порівняв санкції ЄС проти Росії з «мертвою конякою». Про це повідомляє видання Die Zeit. Рамелов переконаний, що антиросійські санкції ЄС завдали серйозної шкоди економіці Німеччини і не вплинули на ситуацію в Україні. За його словами, санкції проти Росії - це «мертва



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Антиросійські санкції ЄС завдали серйозної шкоди економіці Німеччини, каже прем’єр-міністр федеральної землі Тюрингія

Прем’єр-міністр федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелов порівняв санкції ЄС проти Росії з «мертвою конякою». Про це повідомляє видання Die Zeit.

Рамелов переконаний, що антиросійські санкції ЄС завдали серйозної шкоди економіці Німеччини і не вплинули на ситуацію в Україні.

За його словами, санкції проти Росії - це «мертва коняка, на якій не можна їздити верхи».

Глава Тюрингії вважає, що проблеми в Україні не можуть бути вирішені «символічною політикою, за яку розплачуються німецькі підприємтсва».

Видання наводить дані Інституту світової економіки (IfW) за грудень 2017 року, згідно з якими економіка Німеччини щомісяця зазнавала збитків у розмірі 618 мільйонів євро в результаті санкцій. Особливих труднощів зазнають східнонімецькі компанії, які мають тісні відносини з російськими компаніями.

Нагадаємо, представники російських олігархів ведуть лобістську кампанію в Вашингтоні з метою запобігти появі своїх імен в списку олігархів близьких до Кремля, який повинен бути оприлюднений адміністрацією Дональда Трампа в понеділок.

Джерело: Європейська правда