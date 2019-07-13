У Німеччині різко скоротилося споживання пива



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Експерти вже тривалий час не спостерігали такого істотного зниження споживання пива у ФРН

За перші шість місяців поточного року продажі пива скоротилися на 3% або 14,5 млн ящиків

За I півріччя жителі Німеччини випили на 140 млн літрів пива менше, ніж за такий самий період 2018 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У Німеччині помітно знизилося споживання пива. За перші шість місяців поточного року його продажі скоротилися на 3% або 14,5 млн ящиків... Іншими словами, в першому півріччі в ФРН випили на 140 млн літрів пива менше, ніж за аналогічний період 2018-го», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти вже тривалий час не спостерігали такого істотного зниження споживання пива. При цьому преміальні марки пінного напою стали купувати частіше.

Високі результати I півріччя 2018 року пояснюються проведенням чемпіонату світу з футболу в РФ. Виробники зазначають, що подібні заходи викликають завантаженість пивоварень.

Крім того, продажу пива сприяло тривале спекотне літо. У цьому зв'язку ЗМІ нагадує, що торік німецькі пивовари навіть стикнулися з нестачею тари.

До слова, вчора під Києвом перекинулася фура з пивом.